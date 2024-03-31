Белорусские биатлонисты стали третьими в эстафете на чемпионате России

На базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в Тюмени завершился чемпионат России по биатлону в олимпийских дисциплинах с участием белорусов, пишет БЕЛТА.



Заключительным видом программы стала мужская эстафета, на старт которой вышли 16 команд из разных регионов России, а также два белорусских квартета. На первом этапе лидерство захватила команда Беларусь-1, в составе которой гонку начинал Никита Лобастов. Преимущество нашего спортсмена над преследователями при передаче эстафеты составляло 7 секунд. Далее на дистанцию убежал Дмитрий Лазовский, который единственным из белорусов обошелся без дополнительных патронов. Тем не менее, в финишный коридор Лазовский пришел вторым в секунде позади лидеров из Тюменской области.



Следом настала очередь Степана Данилова. Призер вчерашнего масс-старта был на лыжне не настолько резвым, как накануне, также не обошлось без пары ошибок на стрельбе. Данилов сохранил для нашего квартета место в топ-3, но Антон Смольский отправился на заключительный этап уже практически с минутным отставанием. Лидер команды едва не сходил на штрафной круг после лежки, затем однажды промахнулся на стойке и в итоге пришел к финишу третьим. Победу в эстафете одержали тюменцы, биатлонисты из Ханты-Мансийска - вторые.



Команда Беларусь-2, за которую выступали Илья Авсеенко, Максим Воробей, Павел Белько и Иван Тулатин, показала четвертый результат.