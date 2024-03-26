ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Белорусские биатлонисты выступают в гонках преследования чемпионата России

Продолжаем болеть за белорусских биатлонистов на чемпионате России в Тюмени. Наши спортсмены сегодня имеют неплохие шансы оказаться в призах гонки преследования.

На дистанции пасьюта - мужчины. Антон Смольский отправился на трассу спустя 54 секунды после лидера гонки.

А в 12 часов лыжню опробуют женщины. Анна Сола стартует с 34-секундным отставанием. Прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".

Другие спортивные новости:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все