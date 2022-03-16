Белорусские биатлонисты завоевали 8 медалей на Кубке СБР в Уфе

Выступление более чем успешное. Такую оценку заслужили наши спортсмены на Кубке Союза биатлонистов России, где в очередной раз продемонстрировали свое мастерство. Команда завоевала 8 медалей, четыре из которых высшей пробы. Шесть наград у мужчин. Здесь по итогам каждой гонки на высшей ступени пьедестала были именно белорусы. Антон Смольский - в спринте и гонке преследования, а сегодня в большом масс-старте равных не было Никите Лобастову.



Соревнования в Уфе завершились менее часа назад женским масс-стартом. Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова. Она на пятой строчке. Но и не покидает эти соревнования без награды. У нее золото в пасьюте. Андрей Козлов и Динара Алимбекова подвели итоги всего этапа Кубка СБР.