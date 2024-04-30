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Белорусские боксеры привезли с чемпионата Европы серебро и две бронзы

Белорусские боксеры привезли с чемпионата Европы серебро и бронзу. В весовой категории до 86 килограммов Алексей Алферов вышел победителем в трех поединках, но в решающей схватке за золото тренерский штаб принял решение отказаться от участия в бое из-за травмы руки. Для Алферова - это первое серебро европейского форума в карьере. Также медали в копилку Белорусской сборной принесли девушки: Арина Данильчик и Виктория Кебикова стали бронзовыми призерами первенства.

Всего же участие в континентальном форуме приняли более 300 боксеров и боксан. Спортсмены разыграли 25 комплектов наград.

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