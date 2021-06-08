Белорусские боксеры завоевали три олимпийские лицензии на квалификационном европейском турнире в Париже

Александр Радионов выступит в Токио в категории 69 килограммов, Виталий Бондаренко в весе 75 и Дмитрий Асанов поборется среди легковесов - категория 63. Бои турнира еще продолжаются, но главные итоги уже известны: к сожалению, женский белорусский бокс на Олимпиаду не смог отобраться.