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Белорусские боксеры завоевали три олимпийские лицензии на квалификационном европейском турнире в Париже

Александр Радионов выступит в Токио в категории 69 килограммов, Виталий Бондаренко в весе 75 и Дмитрий Асанов поборется среди легковесов - категория 63. Бои турнира еще продолжаются, но главные итоги уже известны: к сожалению, женский белорусский бокс на Олимпиаду не смог отобраться.


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