Белорусские борцы вернулись с чемпионата мира в Осло

Результат для себя считает всего лишь удовлетворительным. Так подводит итог выступления на чемпионате мира по борьбе в норвежском Осло серебряный призер в греко-римском стиле Кирилл Маскевич.В соперниках у белоруса в весовой категории до 87 кг был бронзовый призер Игр в Токио - представитель Грузии Зураб Датунашвили, ему Маскевич уступил со счетом 1:9.



Бронзовую медаль в копилку сборной Беларуси принес и представитель вольного стиля Арыйан Тютрин, победив турка Сулеймана Атли. В ближайших планах у сборной - подготовка к международному турниру по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, который пройдет в Минске с 18 по 20 ноября.