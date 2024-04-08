Белорусские борцы вольного стиля завоевали 4 олимпийские лицензии. Узнали, кто добыл путевки в Париж

Плюс еще четыре олимпийские лицензии у сборной Беларуси по борьбе. Наши вольники триумфально выступили на квалификационном турнире в Баку. Путевки в Париж добыли Денис Хроменков, Александр Гуштын, Арыйан Тютрин и Магомедхабиб Кадимагомедов. Напомним, для завоевания олимпийской квоты спортсменам необходимо было пробиться в финал первенства.