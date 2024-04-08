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Белорусские борцы вольного стиля завоевали 4 олимпийские лицензии. Узнали, кто добыл путевки в Париж

Плюс еще четыре олимпийские лицензии у сборной Беларуси по борьбе. Наши вольники триумфально выступили на квалификационном турнире в Баку. Путевки в Париж добыли Денис Хроменков, Александр Гуштын, Арыйан Тютрин и Магомедхабиб Кадимагомедов. Напомним, для завоевания олимпийской квоты спортсменам необходимо было пробиться в финал первенства.

На данный момент всего белорусские борцы добыли 7 олимпийских лицензий. Ранее квоты завоевали Ирина Курочкина, Ванесса Колодинская и Абубакар Хаслаханов. Последний шанс получить путевку в Париж у спортсменов будет на мировом квалификационном турнире, который в мае примет Стамбул.

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