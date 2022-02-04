Белорусские чемпионы и призеры Олимпиады-2022 окажут помощь юным спортсменам

Сегодня, в день официального открытия Игр в Пекине, стартует седьмой этап проекта "Олимпийский выбор". Каждый чемпион и призер Олимпиады выберет специализированное учебно-спортивное учреждение, а Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную финансовую помощь. Средства могут быть потрачены на укрепление материально-технической базы, организацию и проведение соревнований, а также участие в них. Сумма традиционно будет напрямую зависеть от пробы медали, завоеванной атлетом. 25 тысяч рублей - за золото, за второе место - 20 и 15 тысяч рублей - за бронзовую награду. Большинство белорусских олимпийцев - стипендиаты Президентского спортивного клуба. Масштабная акция стартовала 10 лет назад на летних Играх в Лондоне и на протяжении пяти Олимпиад атлеты таким образом поддерживают своих юных коллег. Проект проходил и во время II Европейских игр в Минске.