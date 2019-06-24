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Белорусские дзюдоисты борются за медали на "Чижовка-Арене"
Внимание белорусских болельщиков сегодня приковано к "Чижовка-Арене". Там выступают наши дзюдоисты. Уже точно известно, что медальная копилка в этом виде спорта будет распечатана. На этой площадке ІІ Европейских игр работает Павел Капуцкий.
Борьбу за медали продолжают два представителя Беларуси. Даниэль Мукете вышел в четвертьфинал в категории до ста килограммов. Там уступил, но в утешительной схватке выиграл и будет биться за бронзу. У женщин в категории свыше 78 килограммов наша Марина Слуцкая добралась до финала. В полуфинале одолела спортсменку из Азербайджана. Минимум серебро у нас есть!
И скажу еще: дзюдо вместе с боксом и бадминтоном тот вид, где соревнования Европейских игр совмещены с чемпионатом Европы. Спортсмены так и говорят: мы сражаемся сразу за две медали. И хотя прямые путевки в Токио здесь не разыгрываются, победитель наберет столько рейтинговых очков, что для попадания на Олимпиаду хватит!
Поэтому вдвойне переживаем за Даниэля Мукете и Марину Слуцкую! Схватки за медали начнутся в пять вечера.
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