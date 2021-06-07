Заключительный крупный старт перед Олимпийскими играми. Белорусские дзюдоисты в эти дни будут бороться за медали чемпионата мира. На планетарный форум наша сборная отправилась в составе пяти атлетов. Сегодня внимательно следим за категорией до 66 кг у мужчин. Здесь выступит один из лидеров мужской сборной - Дмитрий Миньков. Он начнет свой путь с предварительного раунда. Телеканал "Беларусь 5" покажет финальный блок соревнований, начало в 18 часов. Не исключено, что до медальных поединков доберется и наш Дмитрий.