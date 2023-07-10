Белорусские экипажи команды "МАЗ-СПОРТавто" стартуют на четвертом этапе ралли-рейда "Шелковый путь - 2023"

Белорусские экипажи команды "МАЗ-СПОРТавто" продолжают свой непростой путь по бездорожью и остаются в пуле лидирующих грузовиков. Сегодня участники ралли-рейда "Шелковый путь - 2023" стартуют на четвертом этапе, который протянется от Магнитогорска до Оренбурга. Его общая протяженность - 538 километров. Разделен этап на два спецучастка.

Первый из них начинается с быстрых степных дорог, уходящих на горное плато. На пути экипажам предстоит преодолеть глубокий и коварный брод, а также подняться по руслу живописной реки с каменистым дном. Второй спецучасток этого этапа состоит из трех разных покрытий и каждый из них по-своему будет непростым.