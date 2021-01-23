Белорусские фристайлисты борются за награды на этапе Кубка мира в Москве

Белорусские фристайлисты прямо сейчас борются за медали на этапе Кубка мира в Москве в лыжной акробатике. Сразу 6 наших соотечественников пробились в первый финал соревнований на Воробьевых горах. У женщин - это две олимпийские чемпионки: чемпионка Сочи Алла Цупер и Пхенчхана - Анна Гуськова. Причем Цупер отобралась со вторым результатом. Сейчас задача наших девушек - оказаться в суперфинале, куда пробьются 6 лучших атлеток из 12. Аналогичная цель и у мужской белорусской команды, где чуть позже будем переживать за Максима Густика, Павла Дика, Дмитрия Мазуркевича и Макара Митрофанова. Эти кадры из Москвы мы получаем в режиме реального времени, прямую трансляцию ведет телеканал "Беларусь 5".