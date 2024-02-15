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Белорусские фристайлисты стали серебряными призерами Всероссийской спартакиады
Белорусские фристайлисты выиграли серебро командного турнира на Всероссийской спартакиаде. Состязания прошли на склоне красноярской Сопки.
Медальную эстафету начали во время индивидуальных соревнований и продолжили в командном турнире. Трио в составе Анны Деруго, Игоря Дребенкова и Макара Митрофанова попало в суперфинал и из пяти сильнейших команд стало вторым по сумме баллов.
По итогам спартакиады белорусские лыжные акробаты выиграли 4 медали: 3 серебра и бронзу. После Красноярска команда вернется в Ярославль, где пройдет этап Кубка чемпионов.
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