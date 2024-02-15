Белорусские фристайлисты стали серебряными призерами Всероссийской спартакиады

Медальную эстафету начали во время индивидуальных соревнований и продолжили в командном турнире. Трио в составе Анны Деруго, Игоря Дребенкова и Макара Митрофанова попало в суперфинал и из пяти сильнейших команд стало вторым по сумме баллов.