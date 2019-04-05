Белорусские фристайлисты выиграли четыре медали юниорского чемпионата мира

Громкая победа белорусского фристайла. Сразу четыре медали у наших лыжных акробатов - на юниорском чемпионате мира в Италии. Это лучший результат за всю историю выступления белорусов на планетарных форумах. Чемпионами мира стали Снежана Дребенкова и Вячеслав Тимерцев, серебро у Игоря Дребенкова, а бронза досталась Яне Ярмошевич. Соревнования из-за сильного снегопада пришлось перенести на сутки, однако это не помешало нашим медалистам выполнить свою программу на высоком уровне и оставить позади конкурентов. Отметим, в этом сезоне белорусская юниорская сборная выиграла и Кубок наций.

