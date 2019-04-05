3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусские фристайлисты выиграли четыре медали юниорского чемпионата мира
Громкая победа белорусского фристайла. Сразу четыре медали у наших лыжных акробатов - на юниорском чемпионате мира в Италии. Это лучший результат за всю историю выступления белорусов на планетарных форумах. Чемпионами мира стали Снежана Дребенкова и Вячеслав Тимерцев, серебро у Игоря Дребенкова, а бронза досталась Яне Ярмошевич. Соревнования из-за сильного снегопада пришлось перенести на сутки, однако это не помешало нашим медалистам выполнить свою программу на высоком уровне и оставить позади конкурентов. Отметим, в этом сезоне белорусская юниорская сборная выиграла и Кубок наций.
Юниорская команда доказала, что в Беларуси растет достойная смена и конкуренция для ведущих лыжных акробатов. Впрочем, сезон выдался успешным и для национальной сборной. Несмотря на то, что его пропускали Станислав Гладченко и Анна Гуськова. Медали этапов Кубка мира завоевала Александра Романовская, которая впервые стала лучшей на планете.Также на пьедесталы этапов Кубка мираподнимался Антон Кушнир.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов