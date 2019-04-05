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Белорусские фристайлисты выиграли четыре медали юниорского чемпионата мира

Громкая победа белорусского фристайла. Сразу четыре медали у наших лыжных акробатов - на юниорском чемпионате мира в Италии. Это лучший результат за всю историю выступления белорусов на планетарных форумах. Чемпионами мира стали Снежана Дребенкова и Вячеслав Тимерцев, серебро у Игоря Дребенкова, а бронза досталась Яне Ярмошевич. Соревнования из-за сильного снегопада пришлось перенести на сутки, однако это не помешало нашим медалистам выполнить свою программу на высоком уровне и оставить позади конкурентов. Отметим, в этом сезоне белорусская юниорская сборная выиграла и Кубок наций.


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Юниорская команда доказала, что в Беларуси растет достойная смена и конкуренция для ведущих лыжных акробатов. Впрочем, сезон выдался успешным и для национальной сборной. Несмотря на то, что его пропускали Станислав Гладченко и Анна Гуськова. Медали этапов Кубка мира завоевала Александра Романовская, которая впервые стала лучшей на планете.Также на пьедесталы этапов Кубка мираподнимался Антон Кушнир.

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