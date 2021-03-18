Белорусские фристайлисты выиграли две медали юниорского чемпионата мира. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Макар Митрофанов, Андрей Кузьмин стал бронзовым призером. У белорусов также два четвертых места - у Анны Деруго и Игоря Дребенкова. Завтра на юниорском чемпионате мира пройдут командные соревнования, где у наших лыжных акробатов есть отличные шансы пополнить медальную копилку.