3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские фристайлисты выиграли две медали юниорского чемпионата мира
Белорусские фристайлисты выиграли две медали юниорского чемпионата мира. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Макар Митрофанов, Андрей Кузьмин стал бронзовым призером. У белорусов также два четвертых места - у Анны Деруго и Игоря Дребенкова. Завтра на юниорском чемпионате мира пройдут командные соревнования, где у наших лыжных акробатов есть отличные шансы пополнить медальную копилку.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов