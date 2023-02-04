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Белорусские фристайлисты вышли в финал Кубка чемпионов в Красноярске. Какие страны поборются за медали?
Квалификационный этап пройден. Белорусские спортсмены пробились в финал стартового в сезоне международного турнира по лыжной акробатике Кубок чемпионов. Борьба за медали разгорается в Красноярске между Беларусью, Россией и Казахстаном. В квалификации у каждого из фристайлистов было всего по одной попытке. В первый финал отбирались по 8 лучших парней и девушек. В итоге за награды в индивидуальных состязаниях среди наших лыжных акробатов продолжат бороться Вера Малашкевич, Анна Деруго и Анастасия Андриянова. У ребят - Макар Митрофанов, Игорь Дребенков, Павел Дик и Вячеслав Тимерцев. В составе белорусской сборной молодые спортсмены. Самому опытному - Дику - всего 24 года. При этом наши соперники отмечают высокий потенциал этой команды.
Илья Буров, двукратный призер Олимпийских игр в лыжной акробатике (Россия): Очень перспективная команда. Только тренироваться и все у них впереди.
Финальные состязания начнутся в 16:25 по белорусскому времени. В Красноярске это уже поздний вечер. Так что искусственное освещение на склоне придает турниру особый шарм. Напомним, завтра фристайлисты выступят в командном турнире, после чего отправятся в Ярославль, где в конце следующей недели пройдет второй этап Кубка чемпионов.
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