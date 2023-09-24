Белорусские футболисты показывают отличную игру - как проходил суперфинал Евролиги по пляжному футболу

Белорусы в топе по пляжному футболу. Еще лет 15 назад к этому виду спорта относились как к экзотике. Но то, что было сделано когда-то давно руками энтузиастов, проросло, как зерна в благодатной почве, и теперь дает плоды. На неделе мы с замиранием сердца следили за событиями в итальянском Альгеро. Это небольшой городок на северо-западном побережье острова Сардиния. Там проходил суперфинал Евролиги. А это аналог чемпионата Старого Континента.

Итог один - наша дружина может составить хорошую конкуренцию любой сборной мира. На Сардинии в Альгеро работала съемочная группа Агентства теленовостей.

На песчаном поле арифметика проста. Площадка 28 на 37 метров. Три периода по 12 минут. За матч атлеты нанесут около 60 атак по воротам. Из них 11 достигнут цели. Для сравнения: в традиционном футболе норма два с половиной гола за игру. Динамика - отличительная черта "пляжников". Потому главное - успеть все показать.

Чаще всего один оператор работает два матча подряд. Потом час отдыхает. И так по кругу. Смены начинаются с 8 утра и до финиша последней игры. Когда ветрено, то песок может попадать в глаза - это небольшая беда. Намного хуже, если идет дождь. Но на суперфинале Евролиги с ним проблем не было. Зато здесь практически всегда светит солнце и очень жарко. Под конец работы чувствуешь себя выжатым как лимон. Но все равно получаешь удовлетворение. Мигель Родриго, оператор телетрансляции суперфинала Евролиги

На Евролиге задействовано два поля. На основном стадионе работают пять камер и еще четыре на разминочной площадке, где чаще соревнуются дружины из дивизиона B. Примечательно, что "картинку" со всей техники вначале получает Португалия. И только потом из Лиссабона трансляцию принимает весь мир.

Все три турнира, которые здесь проходят, транслируются в режиме лайф на 30 стран. А еще игры идут на официальном сайте Всемирной организации пляжного футбола. А к этому ресурсу есть доступ везде. Также каждая страна участница соревнований получает материалы. Что касается журналистов, то здесь работают представители Беларуси, Испании, Франции, Португалии. Джоао Ескудеро, медиадиректор Всемирной организации пляжного футбола

В 2018 году Евролига прошла в Альгеро впервые. Тогда ради неофициального чемпионата Старого Континента на пляже Лидо-Сан-Джовани и появился этот мобильный стадион. На волне успеха данного вида футбола у местной публики у спортивных функционеров появилась цель - сделать Сардинию европейской столицей "пляжников". Потому турниры проводятся на острове регулярно.

На Сардинии пляжный футбол активно развивается. Благодаря таким соревнованиям, люди могут узнать о столь зрелищном виде спорта, получать эмоции от матчей. После они начинают играть в футбол самостоятельно на пляжах. Здесь хорошее место для игры в пляжный футбол. Джанни Кадони, глава регулярного комитета FIGC острова Сардиния

На этой неделе Альгеро проводил три турнира параллельно. А уже в грядущий вторник здесь стартует мировой Кубок чемпионов среди мужских и женских клубов. Итого Сардиния в совокупности примет 1500 футболистов и футболисток, включая тренеров, медицинский персонал и представителей делегаций. И чтобы организовывать все эти игры понадобилась помощь 150 человек.

Сборная Беларуси по пляжному футболу в этом сезоне вернулась в мировую семью после года санкционных ожиданий. Международная федерация приняла взвешенное решение о допуске нашей команды с национальной символикой. Хотя отметим, что это не понравилось украинцам. И они в знак протеста не приехали на Сардинию. Кстати, сегодня наша делегация провела рабочую встречу с главой Всемирной организации пляжного футбола Жоаном Куско.

Беларусь входит в мировую семью пляжного футбола уже много-много лет. Ваша федерация поддерживает и развивает данный вид спорта. Для нас это важно. Я никогда не забуду вторые Европейские игры в Минске. Это был феноменальный турнир, который до сих пор входит в топ-10 по организации в нашей истории. Белорусская сборная выступает на хорошем уровне. И здесь совершенно неважно, какой у нее планетарный рейтинг. Кроме того, ваши игроки всегда достойно ведут себя на турнирах. Беларусь - часть нашей пляжной семьи. Мы очень счастливы, что у вас появилась возможность вернуться на международную арену. Жоан Куско, глава Всемирной организации пляжного футбола

Белорусская дружина в 2021 году на Евролиге завоевала серебро. Минимум на финал мы замахивались и сейчас.

"В данный момент мы входим в топ-5 точно. Нас все уважают, чуть-чуть побаиваются. Сейчас коллектив подобран хорошо, возраст для всех идеальный, все опытные ребята", - рассказал игрок сборной Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель.

На пути к матчу за золото белорусы совершили две ошибки: на групповой стадии уступив итальянцам; в полуфинале проиграв испанцам. В итоге наша команда сражалась за бронзу против португальцев. Матч полностью повторял афишу финала 2021 года. Тогда наши парни уступили. Сегодня дружина Николоса Элварадо была сильнее (счет 6:5).

И отрадно было замечать на протяжении всей Евролиги среди болельщиков земляков. Белорусы приехали в Альгеро на отдых. Но во время матчей нашей сборной предпочтение отдавали не морю, а пляжному футболу.

Белорусы прошли большой путь становления в пляжном футболе. Начиналось все около 20 лет назад на Минском море на пляже номер пять. Но сейчас эта сборная - одна из самых успешных среди игровых видов спорта за последние годы.

В Беларуси хороший песок, у нас есть достаточное количество стадионов, площадок для игры в пляжные виды спорта. Очень здорово, что, благодаря НОК и Минспорта, принято решение о строительстве на территории СОК "Олимпийский" манежа по пляжным видам спорта, которые позволят круглогодично подготавливать спортсменов. Михаил Ботников, председатель ассоциации "Федерация пляжного футбола"

В любом случае ставим зачет сборной за сезон. В Баку в июле белорусы выиграли квалификацию на чемпионат мира. А после в августе у команды было золото на II Играх стран СНГ.