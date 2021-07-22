Белорусские футбольные клубы сегодня стартуют в Лиге конференций

Белорусские футбольные клубы сегодня стартуют в новом турнире - Лиге конференций. Действующий чемпион Беларуси - солигорский "Шахтер" - сыграет с командой "Фола" из Люксембурга. Самый титулованный клуб страны - БАТЭ - встретится с "Динамо" из Батуми. Брестское "Динамо" будет противостоять чешской "Виктории Плзень", а жодинский "Торпедо-БелАЗ" ждет непростой поединок в Дании против "Копенгагена". Прямая трансляция этой встречи на телеканале "Беларусь 5". Начало в 8 вечера. Ответные игры пройдут через неделю.