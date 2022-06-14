Белорусские гимнасты выступят на Кубке России в Калуге бок о бок с олимпийскими чемпионами - Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Ангелиной Мельниковой. В мужском турнире выступят восемь представителей Беларуси, в состязаниях девушек примут участие шесть белорусок, три из которых - юниорки. Кубок пройдет с 4 по 10 июля.