Белорусские гребцы на байдарках и каноэ триумфально вернулись с чемпионата мира в датском Копенгагене

А теперь о сборной победителей и самом медалеемком виде спорта в Беларуси.

Наши гребцы на байдарках и каноэ триумфально вернулись с чемпионата мира в датском Копенгагене. 8 наград: 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы завоевали атлеты на планетарной регате. С блестящим выступлением национальную команду поздравил Президент Александр Лукашенко. Белорусская флотилия продемонстрировала феноменальные скорости и физическую подготовку. Наша съемочная группа встретила гребцов в аэропорту.

Кристина Камыш объяснит, почему такие результаты заслуживают особенного уважения.

Гребля на байдарках и каноэ. Сборная Беларуси вернулась с чемпионата мира с медалями.

Ровно 6 недель прошло с церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио. Специально делаем акцент на этом сроке. После возвращения из Японии почти все нацкоманды отправились на заслуженный отдых, кроме сборной по гребле на байдарках и каноэ. Атлеты засели на тренировочных базах в Заславле и Мозыре и продолжили тяжелую подготовку к чемпионату мира. Вообще сентябрь для гребцов - не сезон. В это время спортсмены традиционно находятся в отпуске.













А в конце месяца начинается работа над базой уже для следующего соревновательного года. Однако пандемия COVID-19 вмешалась в календарь международной федерации. Из-за переносов стартов в 2020 изменились сроки первенств и в 2021. Вот так осенью случилась планетарная регата в Копенгагене. До нее все эти 6 недель наши гребцы делали все, чтобы удержать пик физической формы, на который они выходили перед Олимпийскими играми. С почти невозможной задачей они справились. Беларусь заняла второе место в медальном зачете мирового форума.

В Дании было разыграно 30 комплектов наград. 17 в гребле на байдарках и 13 на каноэ. Учитывались и олимпийские, и неолимпийские дисциплины. Отметим, не во всех видах программ было белорусское представительство. В субботу наша сборная выиграла два серебра. Женские тандемы Худенко/Литвинчук в байдарке и Ноздрева/Макарченко в каноэ. Дистанции - по 500 метров каждая. Также две бронзы положили в медальную копилку Юреня и Ноздрева за одиночки-байдарки 1000 метров и каноэ 500 метров соответственно. И золотая россыпь случилась в воскресенье: 4 раза поднимались белорусы на высшую ступень пьедестала почета. Женские каноэ-четверка и байдарка-четверка 500 метров. Чемпионом в одиночке на такой же дистанции стал байдарочник Никита Бориков. Невероятную силу духа продемонстрировала каноистка Ольга Климова. Девушка пропустила Олимпийские игры в Токио из-за травмы. Еще не до конца восстановившись, девушка взяла золото за стайерскую дистанцию 5 тысяч метров.













Итого 4 медали завоевала сборная в олимпийских дисциплинах. Вообще в гребле на байдарках и каноэ не фиксируются скоростные рекорды. Уж слишком много зависит от погодных условий. Ветер, волны, температура и плотность воды - все это влияет на итоговый результат. Но не заглянуть в итоговые протоколы летних Игр в Токио и не сравнить цифры, мы не могли. Женская байдарка-четверка была почти - внимание - на 4 секунды быстрее в Дании, чем в Японии. Время 1 минута 32 секунды и 55 сотых гарантировало бы в Токио золото.