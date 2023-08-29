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Белорусские гребцы намерены завоевать немало наград Кубка доброй воли в России
Болельщики дождались кульминации сезона в гребле на байдарках и каноэ - одного из главных и победных видов спорта для нашей страны.
Кубок доброй воли принимает один из лучших в мире гребной канал "Москва", а белорусские спортсмены намерены завоевать немало наград и порадовать своими успехами всех своих поклонников. Интересно, что завершатся масштабные соревнования в акватории Москвы-реки вблизи парка Горького.
Триумфально завершился стартовый день для неоднократных чемпионов Олимпийских игр Марины Литвинчук и Ольги Худенко, которые завоевали золото на дистанции в 500 метров. Также золотые награды в заезде 1000 м байдарок-одиночек у Владислава Кравеца. Всего в активе белорусов 18 медалей, 9 из которых завоевали взрослые атлеты. Заявка на победные амбиции.
Сегодня встреча друзей, соперников в столице России. Это очень знаковое мероприятие и для нас как главный старт сезона. Все, что есть сильное в Беларуси и России, покажут в ближайшие три дня.
В международных состязаниях по гребле на байдарках и каноэ принимают участие более 800 спортсменов из пяти стран. Кубок доброй воли продлится до 2 сентября.
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