Белорусские гребцы намерены завоевать немало наград Кубка доброй воли в России

Сегодня встреча друзей, соперников в столице России. Это очень знаковое мероприятие и для нас как главный старт сезона. Все, что есть сильное в Беларуси и России, покажут в ближайшие три дня.

Владимир Шантарович, старший тренер мужской национальной команды по гребле на байдарках

