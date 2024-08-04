Белорусские гребцы - участники Олимпиады в Париже прибыли в Минск

Белорусские гребцы, которые принимали участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, вечером 4 августа прибыли в Минск, сообщает БЕЛТА .



На Олимпийском водном стадионе муниципалитета Вер-Сюр-Марн выступали двое наших спортсменов -Евгений ЗолотойиТатьяна Климович. В соревнованиях женских одиночек Климович с личным рекордом заняла итоговую 8-ю строчку, а в главном мужском финале Золотой завоевал серебряную медаль, став первым призером Игр в истории нашей страны в мужской академической гребле. Встретить героя главного старта четырехлетия в Национальном аэропорту собрались друзья, представители НОК Беларуси и Министерства спорта и туризма, а также сотрудники Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта.



"Не назвал бы результат Евгения сюрпризом, особенно после отличного выступления в полуфинале, где он продемонстрировал свои морально-волевые качества. В финале немного заставило поволноваться его шестое место на отметке в 1500 метров, но итоговая вторая позиция стала для меня вполне ожидаемой, - отметил замминистра спорта Александр Барауля. - Очень рад за Евгения и за белорусскую академическую греблю - в предыдущий раз олимпийские медали в этом виде спорта у нас были еще в 2008 году. А в мужчины становились призерами и вовсе в 1980-е. Этот результат - плод труда многих людей, которые вложили в него свою душу и сердце".

