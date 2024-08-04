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Белорусские гребцы - участники Олимпиады в Париже прибыли в Минск
Белорусские гребцы, которые принимали участие в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, вечером 4 августа прибыли в Минск, сообщает БЕЛТА.
На Олимпийском водном стадионе муниципалитета Вер-Сюр-Марн выступали двое наших спортсменов -Евгений ЗолотойиТатьяна Климович. В соревнованиях женских одиночек Климович с личным рекордом заняла итоговую 8-ю строчку, а в главном мужском финале Золотой завоевал серебряную медаль, став первым призером Игр в истории нашей страны в мужской академической гребле. Встретить героя главного старта четырехлетия в Национальном аэропорту собрались друзья, представители НОК Беларуси и Министерства спорта и туризма, а также сотрудники Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта.
"Не назвал бы результат Евгения сюрпризом, особенно после отличного выступления в полуфинале, где он продемонстрировал свои морально-волевые качества. В финале немного заставило поволноваться его шестое место на отметке в 1500 метров, но итоговая вторая позиция стала для меня вполне ожидаемой, - отметил замминистра спорта Александр Барауля. - Очень рад за Евгения и за белорусскую академическую греблю - в предыдущий раз олимпийские медали в этом виде спорта у нас были еще в 2008 году. А в мужчины становились призерами и вовсе в 1980-е. Этот результат - плод труда многих людей, которые вложили в него свою душу и сердце".
"Серебряная медаль в мужской одиночке - просто восторг. Это самый престижный класс в академической гребле, где спортсмен показывает не только свою физическую форму, но и психологическую готовность. Евгений прекрасно со всем справился, и мы очень им гордимся, - сказала двукратный бронзовый призер Олимпиад, старший тренер национальной команды Юлия Бичик. - Перед началом финала была уверена, что он поборется за медаль, но, увидев его на шестом месте за 500 метров до финиша, немного огорчилась. На последнем отрезке он начал здорово добавлять, но из-за не самой удачной съемки этого долго не было видно. По окончании заезда я испытала такие эмоции, которые в последний раз пережила 16 лет назад, когда сама взяла медаль. Непередаваемые ощущения".
Фото: БЕЛТА
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