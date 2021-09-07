Белорусские гребцы выиграли 6 медалей чемпионата мира среди юниоров и молодежи, который прошел в Португалии. Золото в миксте на дистанции 500 метров досталось байдарочникам Алине Невмержицкой и Роману Захаренко. Он же в дуэте с Владиславом Кравецом стал чемпионом мира на аналогичной дистанции в состязаниях байдарок-двоек. Вероника Леонюк и Мария Коваленко выиграли медаль высшей пробы на дистанции 200 метров в гонке женских байдарок-двоек.