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Белорусские гребцы выиграли все финалы на 5000 м на Играх БРИКС

Белорусские гребцы выиграли все финалы на 5000 м на Играх БРИКС

Белорусские гребцы на байдарках и каноэ триумфально завершили выступления на Спортивных играх стран БРИКС в Казани, сообщает БЕЛТА.

Черту под соревновательной программой подвели финалы на дистанции 5 км. В заезде у байдарочников первым финишировал наш Владислав Кравец, это личное золото стало для спортсмена третьим в Казани после побед на пятисотке и тысяче. У женщин в этом виде белорусками оказались заняты обе верхние строчки: Марина Литвинчук праздновала очередную победу, Владислава Скриганова финишировала второй.

У каноэ-одиночек среди мужчин равных не было нашему Ивану Потапенко, который на минувшей неделе стал серебряным призером чемпионата Европы в этой дисциплине. Золотую медаль Игр БРИКС на самой длинной дистанции у каноисток завоевала белоруска Екатерина Семенцова.

Ранее в субботу на гребном канале состоялись заезды на 200 м среди смешанных пар. В байдарке-двойке наши Алексей Мисюченко и Владислава Скриганова выиграли серебро, а Маргарита Ткачева и Дмитрий Натынчик - бронзу. В каноэ-двойке белорусы Александр Зубок и Инна Неделькина стали третьими.

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