Белорусские гребцы выиграли все финалы на 5000 м на Играх БРИКС

Белорусские гребцы на байдарках и каноэ триумфально завершили выступления на Спортивных играх стран БРИКС в Казани, сообщает БЕЛТА.



Черту под соревновательной программой подвели финалы на дистанции 5 км. В заезде у байдарочников первым финишировал наш Владислав Кравец, это личное золото стало для спортсмена третьим в Казани после побед на пятисотке и тысяче. У женщин в этом виде белорусками оказались заняты обе верхние строчки: Марина Литвинчук праздновала очередную победу, Владислава Скриганова финишировала второй.



У каноэ-одиночек среди мужчин равных не было нашему Ивану Потапенко, который на минувшей неделе стал серебряным призером чемпионата Европы в этой дисциплине. Золотую медаль Игр БРИКС на самой длинной дистанции у каноисток завоевала белоруска Екатерина Семенцова.



