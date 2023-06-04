Белорусские гребцы завоевали три золота на 62-й Большой московской регате

Белорусские спортсмены завоевали три золота на 62-й Большой московской регате по академической гребле. Так, в соревнованиях женских двоек лучшими стали Татьяна Климович и Елена Фурман. У мужчин в двойках первое место завоевали наши соотечественники Николай Шарлап и Евгений Золотой. Белорусский экипаж также пришел первым и в четверках.