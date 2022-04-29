Белорусские и российские теннисисты сыграют на "Ролан Гаррос"

Президент Французской федерации тенниса Жиль Мореттон подтвердил, что белорусские и российские теннисисты смогут выступить на "Ролан Гаррос". Об этом сообщают ведущие спортивные СМИ. Открытый чемпионат Франции пройдет с 22 мая по 5 июня.