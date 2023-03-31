Белорусские и российские теннисисты выступят на Уимблдоне

Белорусские и российские теннисисты выступят на Уимблдонском турнире в Лондоне,заявилиорганизаторы соревнований, пишетSputnik.



В прошлом году организаторы Уимблдона не допустили до участия в соревнованиях белорусов и россиян из-за ситуации на Украине. Это был единственный турнир Большого шлема в 2022 году, на котором теннисисты из Беларуси и России не смогли выступить. В ответ на это АTP и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки, а также оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на один миллион долларов.



"В настоящее время мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов и соблюдать соответствующие условия", - говорится в сообщении.



Утверждается, что теннисистам во время Уимблдона будет запрещено выражать поддержку спецоперации на Украине. Кроме того, организаторы не допустят спортсменов, получающих госфинансирование, включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под управлением или контролем властей.



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