Белорусские хоккеисты крупно обыграли датчан на старте молодежного ЧМ в дивизионе IA

Матч завершился со счетом 9:1 (2:0, 4:1, 3:0), в пользу подопечных Сергея Стася. По итогам встречи лучшим в составе команды был признан Даниил Карпович.



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