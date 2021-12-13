ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Белорусские хоккеисты крупно обыграли датчан на старте молодежного ЧМ в дивизионе IA

Белорусские хоккеисты крупно обыграли датчан на старте молодежного ЧМ в дивизионе IA

Матч завершился со счетом 9:1 (2:0, 4:1, 3:0), в пользу подопечных Сергея Стася. По итогам встречи лучшим в составе команды был признан Даниил Карпович.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Другие новости спорта:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все