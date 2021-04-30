Белорусские хоккеисты обыграли Латвию на юниорском чемпионате мира в США

Победная новость последнего часа пришла из США, где продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси одержала свою вторую победу на турнире. На сей раз в групповом раунде элитного дивизиона со счетом 6:2 повержены латвийцы. Дублем в поединке отметился Данила Климович. И эта победа гарантировала команде Дмитрия Шульги выход в плей-офф. Напомним, ранее наши ребята разгромили швейцарцев. Следующий поединок - против канадцев - белорусская команда проведет 2 мая в 4 утра по белорусскому времени.