3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Белорусские хоккеисты обыграли сборную Казахстана на турнире в Астане
На "Барыс-Арене" в Астане продолжается международный турнир по хоккею Qazaqstan Hockey Open - 2024 с участием сборных Беларуси, Казахстана и России 25, сообщает БЕЛТА.
Подопечные Дмитрия Квартальнова начали выступления на турнире матчем против хозяев площадки, которые накануне минимально уступили россиянам (0:1). Сегодняшний поединок выдался куда более результативным, важную роль в таком развитии событий сыграл форвард белорусской команды Александр Скоренов. Уже на 10-й секунде встречи нападающий вывел гостей вперед, в середине стартовой трети удвоил преимущество нашей сборной, а незадолго до ухода на первый перерыв оформил хет-трик - 3:0.
В начале второго периода казахстанцы отквитали одну шайбу, но буквально через минуту Игорь Мартынов вернул белорусам лидерство в три гола - 4:1. Однако дальше инициативу в матче начал захватывать соперник. На экваторе поединка хозяева поразили ворота Сергея Большакова во второй раз, а на старте заключительного игрового отрезка сократили отставание до минимума. За шесть минут до окончания трети наши парни схватили два удаления подряд, чем Казахстан воспользовался незамедлительно - 4:4.
Исход поединка в итоге решился в овертайме, который проходил в формате "3 на 3". Для результативной атаки нашим парням потребовалась ровно минута - с передачи Игоря Мартынова отличился Виталий Пинчук. Таким образом, 5:4 в пользу белорусов, которые завтра сыграют за главный трофей с командой России 25. Начало матча в 14:00 по минскому времени. Сборная Беларуси является действующим победителем Qazaqstan Hockey Open.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов