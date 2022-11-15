Белорусские хоккеисты проиграли сборной России на турнире Кубок Будущего

Сегодня наша дружина продолжит выступление на турнире матчем против Казахстана, начало игры в 15:00. Прямая трансляция встречи вас будет ждать на телеканале Беларусь 5.

Сергей Стась, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею