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Белорусские хоккеисты проиграли сборной России на турнире Кубок Будущего

Молодежная сборная хоккеистов Беларуси уступила юниорской сборной России на старте международного турнира Кубок Будущего. Команда Сергея Стася проиграла со счетом 3:5. Белорусские хоккеисты Звягин, Сазанович и Михалев отличились в этой игре.

Сегодня наша дружина продолжит выступление на турнире матчем против Казахстана, начало игры в 15:00. Прямая трансляция встречи вас будет ждать на телеканале Беларусь 5.
Сергей Стась, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею

Напомним, турнир "Лига Ставок Кубок Будущего" стартовал 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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