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Белорусские хоккеисты проиграли сборной России на турнире Кубок Будущего
Молодежная сборная хоккеистов Беларуси уступила юниорской сборной России на старте международного турнира Кубок Будущего. Команда Сергея Стася проиграла со счетом 3:5. Белорусские хоккеисты Звягин, Сазанович и Михалев отличились в этой игре.
Сегодня наша дружина продолжит выступление на турнире матчем против Казахстана, начало игры в 15:00. Прямая трансляция встречи вас будет ждать на телеканале Беларусь 5.
Напомним, турнир "Лига Ставок Кубок Будущего" стартовал 14 ноября в Санкт-Петербурге.
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