ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Белорусские хоккеисты разгромили Швейцарию на ЧМ среди юниоров

Белорусские хоккеисты разгромили Швейцарию на чемпионате мира среди юниоров со счетом 7:1. Самой эффектной шайбой порадовал Дмитрий Кузьмин, для которого этот лакросс-гол стал уже третьим в сезоне.

Хет-триком отметился Данила Климович, в активе которого уже четыре гола на турнире. Впереди в первом туре у белорусов также матчи с Латвией и Канадой.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все