Белорусские хоккеисты уступили россиянам в четвертьфинале ЧМ среди юниоров

Юниорской сборной Беларуси по хоккею не удалось пробиться в полуфинал чемпионата мира. В третий раз подряд белорусы покидают планетарный форум в первом раунде плей-офф, уступая 0:3.

По ходу встречи с россиянами подопечные Дмитрия Шульги сумели вернуться в игру и едва не совершили камбэк. Илья Морозов и Федор Николаеня сократили отставание, однако на большее сил не хватило. В заключительном периоде россияне, которые считаются одними из фаворитов чемпионата, вернули комфортный перевес - 5:2 - и идут дальше.