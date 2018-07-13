Белорусские клубы отлично стартуют в еврокубковом сезоне

В первом раунде Лиги Европы минское "Динамо" уверенно обыграло ирландский "Дерри Сити" 2:0. Ответный матч пройдет через неделю, возможно, на обновленном стадионе "Динамо". В Британии играл и солигорский "Шахтер" против "Коннас Куэй" из Уэльса. Итог - победа белорусов 3:1.