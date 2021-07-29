Белорусские клубы сегодня проведут ответные матчи второго раунда квалификации Лиги конференций

"Шахтер" уже под руководством Сергея Гуренко попытается пройти "Фолу" из Люксембурга после поражения в первой игре 1:2. БАТЭ на "Борисов-Арене" принимает "Динамо" из Батуми после успеха 1:0 в Грузии. Брестское "Динамо" домашний матч с "Викторией Плзень" проведет в Ереване, первая игра осталась за чехами - 2:1. А "Торпедо-БелАЗ" в Казани сразится с "Копенгагеном", в Дании соперник был сильнее 4:1, а главком "автозаводцев" Юрий Пунтус отправлен в отставку. Прямая трансляция этого поединка начнется в 19:50 на "Беларусь 5".

