Белорусские легкоатлетические игры стартуют сегодня

Сейчас в разгаре могла быть Олимпиада в Токио, но вместо этого спортсмены тоскуют по соревнованиям. Федерация Вадима Девятовского решила провести свои игры - Белорусские легкоатлетические. На стадионе "Динамо", уже принимавшем Европейские игры и матчевую встречу Европа - США, будут состязаться лучшие представители королевы спорта нашей страны. Стартуют игры уже сегодня: на площадке возле Дворца спорта выступят толкатели ядра. Прямую трансляцию соревнований в толкании ядра будет вести "Беларусь 5". Начало в 19:00.



