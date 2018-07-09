Белорусские легкоатлеты до 18-ти лет c отличным результатом вернулись на родину

5 медалей и четвертое место общего зачета! Белорусские легкоатлеты до 18-ти лет с отличным результатом вернулись на родину с чемпионата Европы в Венгрии.

На счету наших спортсменов 4 золотые награды. Анна Зубкова в спортивной ходьбе на 5 километров, Алексей Александрович и Елизавета Дорц - в толкании ядра, Александра Коньшина - в метании копья. Бронзовую медаль в прыжках с шестом завоевала Кристина Концевенко.