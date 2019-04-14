ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Белорусские лучники завоевали две медали турнира Гран-при Европы в Бухаресте

В соревнованиях по стрельбе из классического лука среди женщин сильнейшей оказалась наша Карина Козловская. Она же в миксте с Кириллом Фирсовым взяла серебро. Напомним, стрельба из лука входит в программу II Европейских игр в Минске, которые пройдут в июне.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все