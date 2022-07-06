Белорусские олимпийцы из СССР

Спорт в БССР занимал важное место в общественной жизни. Ему уделялось много внимания на госуровне. По всей стране работали спортивные школы и секции, а самых одаренных ребят воспитывали лучшие тренеры в ДЮСШОР. Ежегодно проводились спартакиады и спортивные праздники.

Футболисты, хоккеисты, фигуристы и другие профессиональные спортсмены неоднократно побеждали на чемпионатах мира и Европы. Советский Союз был один из лидеров по числу завоеванных медалей.

Олимпийские чемпионы из Беларуси

История олимпийского движения началась в Хельсинки в 1952 году. Это были первые спортивные состязания такого уровня для наших земляков. А вот счет медалям белорусских олимпийцев был открыт в 1956 году - легкоатлет Михаил Кривоносов завоевал серебро в Мельбурне.

Настоящий фурор белорусские спортсмены-олимпийцы произвели

в

1970-1980 годах

. На Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году 11 раз белорусы поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Самыми "урожайными" стали Олимпийские игры в Сеуле в 1988 году. Тогда 15 спортсменов стали чемпионами.





Продолжатели спортивных традиций

В 1991 году был основан НОК Беларуси, а официальное мировое признание он получил спустя 2 года. С 1991 года наша страна приняла участие в 8 зимних и 7 летних Олимпиадах.

Свои имена в золотую олимпийскую историю с 1992 по 2004 год вписали следующие спортсмены:

В Турине в 2006 году фристайлист Дмитрий Дащинский завоевал серебро. В 2008 году из Пекина привезли 3 золота.

С 2010 по 2020 год золотые медали завоевали Алексей Гришин, Виктория Азаренко и Максим Мирный, Сергей Мартынов, Алла Цупер, Дарья Домрачева, Антон Кушнир, Владислав Гончаров, Анна Гуськова, Иван Литвинович. Белорусские спортсмены-олимпийцы 2022 года, завоевавшие серебро, - биатлонист Антон Смольский и фристайлистка Анна Гуськова (лыжная акробатика).

По результатам всех Олимпиад можно сделать вывод, что коронными видами спорта для нашей страны стали фристайл, биатлон, прыжки на батуте, атлетика, гребля, вольная борьба. Условия для тренировок спортсменов продолжают улучшаться, поэтому можно надеяться, что в скором времени появятся новые звезды.

С самыми интересными спортивными новостями знакомит канал "Беларусь 5". Здесь вы можете узнать о результатах Олимпийских и Паралимпийских игр, мировых рекордах, главных стартах сезона, хоккейном движении в Беларуси, актуальных событиях в белорусском футболе, большом теннисе, биатлоне и других дисциплинах.