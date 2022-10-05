Белорусские паралимпийцы продолжают покорять пьедестал летних игр "Мы вместе. Спорт"

Белорусские паралимпийцы продолжают покорять пьедестал летних игр под названием "Мы вместе. Спорт", которые проходят в Сочи. Гимн нашей страны сегодня звучал для фехтовальщиков, легкоатлетов и пловцов. Последние и вовсе отличились на славу, завоевав 9 медалей. Первые награды (2 бронзы) взяли представители настольного тенниса, и, наконец, стартовали на турнире и футболисты. Съемочной группе Агентства теленовостей удалось пробраться даже в раздевалку. Елена Горельчик о мужестве наших ребят.

Белорусские футболисты-паралимпийцы провели первый матч на турнире в Сочи

Короткое приветствие перед матчем с особым настроем. Объединившись в одну команду, к слову, не так давно, эти ребята из разных городов нашей страны стали как одна единая семья, где один за всех, а все вместе за страну. Нашим ребятам в первом матче на турнире в Сочи предстояло сыграть против футболистов из Владикавказа. Перед опытной сборной, где есть титулованные игроки, наши не спасовали. Сергей весь матч провел у бровки.

После первого тайма, а в паралимпийском футболе он длится 30 минут, белорусы в счете уступали. В раздевалке тренер в перерыве найдет нужные слова. На второй тайм наши ребята выйдут как на главный матч в своей жизни.





Быстро, уверенно и на кураже. А главное самоотверженно. Несмотря на счет не в свою пользу, минорного настроения на поле не было. Наши футболисты, закаленные судьбой, до последней минуты верили в удачу. И она практически случилась, 5:6. Несмотря на проигрыш, этот матч можно смело занести в актив белорусской сборной, потому что прежде всего эти ребята сыграли как настоящая команда.

Андрей Праневич лучший в фехтовании на шпаге

Искры и разряды летали сегодня в фехтовальном зале. Казалось, от напряжения даже воздух пропитан электричеством. Чемпион Паралимпиады в Рио Андрей Праневич, который накануне выиграл серебро в сабле, вышел в финал уже на шпаге, своем коронном виде. И именно здесь ему важно было победить, ведь в Токио пришлось довольствоваться 4-м местом.

Праневич фехтовал молниеносно, красиво и изящно, раз за разом заставляя капитулировать соперника. И одержал такую важную и заслуженную победу. Позже Андрей признается, что он вовсе не рассчитывал на финал, ведь накануне получил небольшую травму.

Не подкачали и легкоатлеты. Владислав Гриб выиграл серебро в метании клаба с новым рекордом Беларуси. Завтра он поборется еще и в диске.

Дважды лучший - Дмитрий Борташевич, после высоты ему покорилась и стометровка. А над стадионом комплекса "Юг Спорт" в который раз звучал белорусский гимн.