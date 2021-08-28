Белорусские паралимпийцы продолжают пополнять медальную копилку игр в Токио

Бронзу в метании копья завоевала Елизавета Петренко. В заключительной попытке она отправила снаряд в район отметки 38 метров 99 сантиметров. И это новый рекорд Европы! Призерке 19 лет, она родом из Шкловского района и в паралимпийскую сборную попала совсем недавно. Успех в Токио не случаен. В этом году Елизавета уже поднималась на вторую ступень пьедестала почета чемпионата Европы. Землячку с завоеванием бронзовой награды поздравил Президент Александр Лукашенко.