3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Белорусские паралимпийцы продолжают пополнять медальную копилку игр в Токио
Сегодня в дело вступили легкоатлеты.
Елизавета Петренко выиграла бронзу Паралимпиады в метании копья
Бронзу в метании копья завоевала Елизавета Петренко. В заключительной попытке она отправила снаряд в район отметки 38 метров 99 сантиметров. И это новый рекорд Европы! Призерке 19 лет, она родом из Шкловского района и в паралимпийскую сборную попала совсем недавно. Успех в Токио не случаен. В этом году Елизавета уже поднималась на вторую ступень пьедестала почета чемпионата Европы. Землячку с завоеванием бронзовой награды поздравил Президент Александр Лукашенко.
29 августа Алексей Талай выйдет на дорожкуна дистанции 200 метров вольным стилем
Уже завтра Алексей Талай вновь выйдет на дорожку на дистанции 200 метров вольным стилем. Итак, после четырех соревновательных дней в копилке сборной Беларуси четыре медали. Ранее три золота в плавании выиграл Игорь Бокий, который уже завтра вместе с другими белорусами выйдет на старт дистанции 50 метров вольным стилем. В медальном зачете наша сборная занимает 14-е место.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все