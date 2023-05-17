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Белорусские паралимпийцы завоевали 9 медалей на международных соревнованиях по фехтованию на колясках

В Национальном аэропорту Минск торжественно встретили белорусских паралимпийцев. Наша команда с международных соревнований по фехтованию на колясках, которые проходили в Уфе, привезла девять медалей, из них две - высшей пробы.

12 спортсменов представляли Беларусь, причем Екатерина Мышко поднималась на пьедестал трижды.

На родине всю команду тепло встречали представители общественного объединения "Патриоты Беларуси". Екатерина прямо в аэропорту получила членский билет организации.

Отметим, еще семь медалей наши атлеты завоевали в командных соревнованиях. Белорусы выступали в командах с паралимпийцами из России.

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