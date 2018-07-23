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Белорусские пилоты активно готовятся к старту 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту
Он состоится завтра в 17:00 на аэродроме Липки. Откроет чемпионат пилотажная группа национальной сборной Беларуси на вертолете Як-55. На протяжении недели за медали будут бороться 34 команды из семи стран. В составе нашей сборной и два женских экипажа.
Основные соревнования пройдут на аэродроме Боровая. Пилоты будут соревноваться в выполнении четырех упражнений.
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