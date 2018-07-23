Белорусские пилоты активно готовятся к старту 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту

Он состоится завтра в 17:00 на аэродроме Липки. Откроет чемпионат пилотажная группа национальной сборной Беларуси на вертолете Як-55. На протяжении недели за медали будут бороться 34 команды из семи стран. В составе нашей сборной и два женских экипажа.