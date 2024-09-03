Белорусские пловцы Бокий и Щелканов вышли в вечерние финалы на Паралимпиаде-2024

Белорусские спортсмены продолжают выступления в бассейне на XVII Паралимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает БЕЛТА.

Программу шестого дня соревнований с белорусским участием открыли предварительные старты на дистанции 100 метров на спине в классе S9, где был представлен Егор Щелканов. Наш спортсмен одержал победу в своем отборочном заплыве, время белоруса 1 мин 01,32 сек. также оказалось лучшим среди всех 14 атлетов. Ближайшего преследователя Щелканов опередил на полторы секунды. Финал на стометровке на спине стартует сегодня в 18:35 по минскому времени.

Также вечером борьбу за пятую золотую медаль парижских Игр поведет Игорь Бокий. Ранее во вторник самый титулованный пловец-паралимпиец занял первое место в предварительном заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе S13 и тоже пробился в финал с лучшим общим графиком (2 мин 10,55 сек). Все конкуренты отстали от Игоря на четыре секунды и больше. Медали в этой дисциплине будут разыграны в 19:55.