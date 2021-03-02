Белорусские пловцы установили два национальных рекорда в Латвии

43 награды и 2национальных рекорда. Успешно выступили белорусские пловцы на Открытомчемпионате Латвии. Алина Змушко переписала наше достижение в финальном заплыведистанции 200 метров брассом - 2 минуты 25,93 секунды.У Алины - золото, также первой она стала в составе нашейкомбинированной женской эстафеты вместе с Анастасией Кулешовой, ОксанойДемидовой и Анастасией Коряковской. В этой дисциплине также был переписаннациональный рекорд - 4 минуты 9,72 секунды. Всего на счету нашей команды 22награды высшего достоинства.