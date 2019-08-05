Белорусские пловцы заняли третье место в комбинированной эстафете 4 по 100 на первом этапе Кубка мира в Токио. За белорусскую команду выступили Никита Цмыг, Илья Шиманович, Оксана Демидова и Алина Змушко. Результат 3 минуты 49,47 секунды. Равных не было японцам, второе место за австралийцами.



