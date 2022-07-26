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Белорусские пловцы завоевали 19 медалей, из которых 8 золотых на "Играх дружбы"

На молодежь Беларуси можно рассчитывать, а лидеры сборной ответственно подошли к первенству и продемонстрировали хорошие секунды. Так резюмирует выступление национальной команды по плаванию на международных соревнованиях "Игры дружбы" главный тренер сборной Андрей Липницкий. Сегодня спортсмены прибыли в Минск и привезли 19 медалей, из которых 8 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых. У взрослых на первую ступень пьедестала поднимались Анастасия Шкурдай (200 м на спине) и Илья Шиманович (100 м брассом).

За время старта были обновлены рекорды Беларуси: 3 национальных и 5 юниорских. Участие в турнире приняли около 800 спортсменов из 11-ти стран, среди которых 27 белорусских атлетов.

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