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Белорусские пловцы завоевали девять медалей на турнире в Казани
Белорусские пловцы завевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали на втором этапе "Игр Дружбы" в Казани, пишет Sputnik.
В заключительный состязательный день золотую награду сборной принес на дистанции 50 метров брассом Илья Шиманович. На вторую ступень пьедестала почета поднялись белорусы Шиманович, Виктор Стаселович, Григорий Пекарский и Руслан Скоморошко в комбинированной эстафете 4х100 метров.
Среди белорусов в Казани выступали 43 пловца, в том числе Илья Шиманович, Алина Змушко, Григорий Пекарский и Анастасия Кулешова. Соревнования состоялись на короткой воде (длина бассейна 25 метров).
Фото:pixabay.com
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