Белорусские самбисты с триумфом вернулись с чемпионата мира, который принимал Бухарест. 12 наград, в том числе 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Наша команда в очередной раз продемонстрировала высокий класс белорусской школы самбо. В женском командном зачете сборная Беларуси и вовсе заняла второе место, уступив лишь спортсменкам из России. С успешным выступлением белорусскую команду поздравил Глава государства.

Александр Лукашенко отметил мастерство, характер, терпение и настойчивость наших спортсменов, назвав подобное выступление хорошим примером для атлетов, ведущих подготовку к Европейским играм. Напомним, самбо входит в программу будущего старта. Особую признательность Глава государства выразил Светлане Тимошенко и Татьяне Мацко, которые защитили титулы лучших самбисток мира в своих весовых категориях.