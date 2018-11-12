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Белорусские самбисты с триумфом вернулись с чемпионата мира, который принимал Бухарест
Белорусские самбисты с триумфом вернулись с чемпионата мира, который принимал Бухарест. 12 наград, в том числе 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Наша команда в очередной раз продемонстрировала высокий класс белорусской школы самбо. В женском командном зачете сборная Беларуси и вовсе заняла второе место, уступив лишь спортсменкам из России. С успешным выступлением белорусскую команду поздравил Глава государства.
Александр Лукашенко отметил мастерство, характер, терпение и настойчивость наших спортсменов, назвав подобное выступление хорошим примером для атлетов, ведущих подготовку к Европейским играм. Напомним, самбо входит в программу будущего старта. Особую признательность Глава государства выразил Светлане Тимошенко и Татьяне Мацко, которые защитили титулы лучших самбисток мира в своих весовых категориях.
Отстояли свой титул чемпионов мира и наши батутисты. Владислав Гончаров и Олег Рябцев на планетарном форуме в Санкт-Петербурге вновь взошли на высшую ступень пьедестала, при этом продемонстрировав одну из самых сложных программ среди всех финалистов. Глава государства в своем поздравлении пожелал спортсменам и всей команде уверенности в своих силах, а также отметил большое трудолюбие спортсменов и качественную работу тренерского штаба.
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