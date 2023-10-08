Белорусские самбисты завоевали 11 наград молодежного первенства мира

В столице Кыргызстана Бишкеке завершилось молодежное первенство мира по самбо, участие в котором под нейтральным флагом принимали 30 белорусских атлетов, сообщает БЕЛТА.

В третий и заключительный день соревнований были разыграны 12 комплектов медалей, копилка белорусской команды увеличилась на четыре награды. Серебро в весовой категории до 88 кг у юношей (U-18) завоевал Владимир Батраков, бронзовыми призерами турнира в воскресенье стали Дарья Ковальская (до 80 кг, девушки), Иван Ярмуш (до 71 кг, юниоры) и Глеб Щербацевич (боевое самбо, до 79 кг).

Таким образом, общий результат белорусской делегации на молодежном первенстве мира в Бишкеке составил 11 медалей. Единственное золото нашей стране в весе до 79 кг у юниоров принес Владислав Норка. Также в активе белорусов два серебра и восемь бронзовых наград. Всего в соревнованиях в столице Кыргызстана приняли участие представители 28 стран

Фото из открытых интернет-источников